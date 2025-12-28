Пиастри освистали на тестовом матче по крикету в Мельбурне

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри, посетивший четвёртый тестовый матч между Англией и Австралией в День подарков на стадионе MCG в Мельбурне, подвергся освистыванию со стороны болельщиков, которые также связали его визит с поражением сборной Австралии. Об этом сообщает Daily Mail.

Гонщик «Макларена» давал телевизионное интервью на поле во время перерыва в игре, когда английские фанаты из Barmy Army (обозначение фанатского движения в Великобритании, изначально в крикетном спорте) начали скандировать в его адрес: «Ты просто дерьмовый Ландо Норрис».

Не только английские, но и некоторые австралийские болельщики позднее в соцсетях в шутку назвали Пиастри «проклятием» для своей команды, так как его визит совпал с первым поражением Австралии в тестовом матче на домашнем поле за 15 лет. Матч завершился досрочно на второй день.