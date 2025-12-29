Выяснилось, кто может заменить Хэмилтона в Ferrari в 2027 году

Михаэль Шмидт: Берман может заменить Хэмилтона в Ferrari в 2027 году
Сезон-2026 может стать последним для Льюиса Хэмилтона в Ferrari, если британский гонщик не отправится от провала с итальянской командой в этом году. С таким мнением выступил корресподент немецкого Auto Motor und Sport.
«Тандем Льюиса Хэмилтона и Ferrari, который казался мечтой, обернулся провалом. Льюис оказался в тени своего напарника по команде Шарля Леклера. И теперь все больше людей задаются вопросом, а тот ли это гонщик, который выиграл 105 Гран При? Смена регламента в 2026 году – последний шанс для семикратного чемпиона мира. В противном случае, в 2027-м он уступит место юниору Ferrari Оливеру Берману», – приводит слова Шмидта издание Auto Motor und Sport.