Россияне примут участие в Дакаре-2026

Пилот Сергей Ременник и штурман Алексей Игнатов примут участие в ралли «Дакар-2026» в составе команды BBR Motorsport.

© autosport.com.ru

Экипаж недавних обладателей Кубка мира по бахам в категории Challenger выйдет на старт 48-го издания легендарного ралли-марафона по приглашению французской команды BBR Motorsport (Bonnevie Baffeleuf Racing Motorsport *), став частью её программы на марафонской дистанции одного из самых сложных соревнований по ралли-рейдам в мировом автомотоспорте.

От мечты к цели

Для Сергея Ременника участие в ралли-марафоне «Дакар» стало логичным продолжением пути, который он прошёл за короткий срок от первых стартов в ралли-рейдах до весомых результатов и международного признания. Успешные выступления в сезоне Кубка мира ФИА по бахам, стабильность и умение работать в составе команды привели к приглашению со стороны BBR Motorsport.

Экипаж готов показать, что стоит за участием в двухнедельном ралли-марафоне — от подготовки и работы внутри коллектива до испытаний на трассе и концентрации, необходимой для преодоления дистанции.

Сергей Ременник, пилот: «Перед одной из финальных гонок сезона Лоик и Кевин — владельцы команды — предложили мне поехать на «Дакар» вместе с ними. От таких возможностей не отказываются! Очень классно, что свой первый ралли-марафон я проеду в такой профессиональной команде, у которой есть чёткий план, стратегия и тактика на каждый день гонки.

Моя задача здесь — не личный результат, а работа на команду. Лично, конечно, хочется финишировать и, по возможности, не разругаться со штурманом. Но главное — выполнять поставленные задачи и быть частью общего результата. С такой поддержкой и подходом есть уверенность, что мы сможем оправдать доверие и сделать всё максимально правильно».

Ещё недавно «Дакар» воспринимался как ориентир развития карьеры в ралли-рейдах, а сегодня — это конкретная цель, к которой экипаж подходит уже с накопленным опытом, пониманием дисциплины и осознанием масштаба ответственности.

Маршрут «Дакара» и главные испытания

В 2026 году «Дакар» пройдёт с 3 по 17 января по территории Королевства Саудовская Аравия — это будет седьмой раз после переезда гонки с Южноамериканского континента. Маршрут организован в виде большой петли: пролог и первые несколько этапов пройдут вблизи города Янбу на берегу Красного моря. Далее караван участников направится к Аль-Уле, затем через Хаиль к Эр-Рияду. Между 6 и 7 этапами — день отдыха, традиционно приходящийся на экватор ралли-марафона. После паузы спортсмены отправятся в путь через Вади-ад-Давасир к Бише, затем через Аль-Хенакию вернутся в Янбу. 9 и 10 этапы будут марафонскими, экипажи не смогут рассчитывать на помощь команд технической поддержки и будут полагаться только на собственные силы и запас запчастей, взятый с собой на борт.

Соревнование традиционно собирает сильнейших пилотов и команды со всего мира: в списке предварительно заявленно 205 экипажей автомобильных зачётов, из которых 37 выступают в категории Challenger Т3.1. Девять из них (включая экипаж Ременника и Игнатова) представлены командой BBR Motorsport.

Маршрут сочетает экстремальные природные условия, многодневную нагрузку и высокие требования к физической форме, технике и навигации. От песчаных дюн до каменистых и горных секций — каждый день на трассе будет проверять экипажи на прочность. Протяжённые спецучастки, сложные секции и этапы требуют не только скорости, но и выносливости, концентрации и слаженной работы экипажа.

Командная стратегия и работа экипажа на трассе

Экипаж Ременника и Игнатова выйдет на старт с чётким пониманием своей роли в составе команды, она изначально задаёт иной вектор целей и ответственности. Для уральцев этот старт — прежде всего, работа, где результат складывается не столько из индивидуальной скорости, сколько из умения действовать в интересах всей структуры на протяжении двух недель и выполнять стратегические задачи, определённые командой BBR Motorsport.

Тактика на каждый день строится в соответствии с общей стратегией команды: ключевыми факторами на марафонской дистанции соревнования становятся стабильность, надёжность техники и способность адаптироваться к изменяющимся условиям. Пока экипажи не достигнут бивуака, они остаются без внешней помощи и могут поддерживать друг друга только своими силами. В этой логике распределение ролей на трассе приобретает принципиальное значение: экипажи-лидеры работают на результат, а поддерживающие — страхуют их.

Алексей Игнатов, штурман: «Мы будем взаимодействовать с командой и выполнять определённые задачи. Результат нашего выступления будет вторичен, в приоритете работа на общий успех. Это отличная возможность проехать гонку и получить опыт, который возможен только на «Дакаре». Не стоит радоваться ей как «просто прокатиться» — это уже не тот уровень. Нужно работать на максимум для того, чтобы обеспечить нашему экипажу и команде достойное выступление».

Первый этап чемпионата мира

Ралли «Дакар» открывает серию этапов чемпионата мира ФИА по ралли-рейдам с повышенным коэффициентом, что делает гонку ключевой с точки зрения набора очков и планирования сезона. Результаты могут повлиять на возможность участия экипажа в последующих этапах серии и определить корректировку календаря выездов.

Для экипажа приоритетом остаётся выполнение командных задач и надёжный финиш. При этом участие Сергея Ременника в статусе новичка «Дакара» открывает дополнительную спортивную перспективу: предусмотрен отдельный зачёт для дебютантов, где аккуратная и стабильная езда позволит побороться за высокие позиции.

Алексей Игнатов, штурман: «Классический маршрут ралли-марафона в Африке мне уже знаком [Алексей участвовал в качестве пилота — прим. ред.], поэтому примерно представляю, с чем нам предстоит столкнуться. Пожалуй, главным открытием прошлых марафонских гонок стала невероятная усталость последних дней: ехал на автопилоте и лишь дома осознал, насколько серьёзно это вымотало. С каждым днём принимать взвешенные решения становилось всё сложнее, а технические проблемы только усугубляли эту нагрузку.

Для Сергея, полагаю, основная сложность состоит в протяжённости дистанций — на «Дакаре» спецучастки в среднем 400—500 километров, тогда как на бахах максимум 250—300. Длинные дистанции идут день за днём подряд без возможности по-настоящему отдохнуть. Всё время находишься под давлением больших пробегов, причём именно лиазоны часто выматывают сильнее, монотонная езда быстро выбивает из ритма».

Таким образом, «Дакар» имеет спортивное и стратегическое значение: экипаж концентрируется на командной тактике, стабильности и аккуратности выступления, одновременно оценивая возможности для закрепления позиций в чемпионате мира.

Подготовка к старту

После бахи в Дубае команда работала с «Таурусом» Ременника, чтобы провести основные ребилды по окончании сезона и довести технику до собственной «дакаровской» спецификации.

Автомобиль доставили в Саудовскую Аравию, где 1 января экипаж проведёт тестовые заезды и «притирку» с командой технической поддержки, а также пройдёт финальную техническую инспекцию в Янбу (основная часть соревнующихся транспортных средств проходила эту процедуру перед погрузкой на паром в порту Барселоны в конце ноября). В этот же день состоятся административные проверки и брифинг. Торжественная церемония старта и пролог 3 января станут официальной точкой отсчёта ралли-марафона, после чего экипаж вступит в двухнедельную проверку на прочность и спортивную удачливость.

* BBR (Bonnevie Baffeleuf Racing) Motorsport — французская команда, основанная в 2018 году Лоиком Бонневи совместно с партнёром. Изначально проект создавался для выступлений в мотоциклетном спорте, а затем развился в автомобильные внедорожные дисциплины.

С момента своего первого участия в «Дакаре» шесть лет назад BBR Motorsport прошла путь от проекта энтузиастов до профессиональной структуры, обеспечивающей полный цикл поддержки: техническую подготовку автомобилей и сопровождение экипажей на марафонских дистанциях в условиях пустынь и экстремального рельефа.