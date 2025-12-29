Шумахер: раньше Хэмилтон был совсем другим

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер вспомнил первое знакомство с Льюисом Хэмилтоном, которое произошло в начале карьеры британца в «Королевских гонках». Шумахер подчеркнул, что с тех пор британец сильно изменился.

