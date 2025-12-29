Штайнер назвал лучшее выступление в 2025 году

Бывший руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер назвал выступление Макса Ферстаппена в Сан-Паулу лучшим перфомансом в сезоне-2025. Пилот Ред Булл, стартовав с пит-лейна после неудачи в квалификации и замены элементов силовой установки, сумел прорваться на подиум, финишировав третьим сразу за Кими Антонелли.

