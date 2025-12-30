FIA увеличила взнос за подачу протестов

FIA значительно увеличила финансовые сборы за подачу протестов, апелляций и запросов на пересмотр решений в Формуле 1. С 2026 года депозит за протест вырастет в десять раз – с 2000 до 20 000 евро.

© Red Bull

Изменения закреплены в регламенте Ф1 на 2026 год и стали прямым следствием напряжённой ситуации в паддоке по ходу сезона-2025. Поводом для пересмотра правил стали неоднократные протесты Red Bull против Джорджа Расселла. Команда из Милтон-Кинса дважды пыталась оспорить действия пилота Mercedes – после Гран При Майами и этапа в Канаде. Оба протеста были отклонены, но сопровождались задержками и вызвали резкую реакцию со стороны других команд и гонщиков.

Сам Расселл открыто критиковал прежнюю систему, считая её слишком мягкой для команд с многомиллионными бюджетами:

«Если посмотреть на финансовые штрафы за ругань на эмоциях или за касание заднего крыла, то 2000 евро для команды с девятизначной прибылью – это вообще ни о чём. Если бы речь шла о шестизначной сумме, они бы, возможно, подумали дважды. К тому же, если ты выигрываешь протест, тебе возвращают деньги, так что это по сути собственная страховка».

С критикой в адрес Red Bull также выступал глава McLaren Зак Браун, призывавший использовать официальную процедуру протестов, а не кулуарное давление, и предлагавший увеличить сумму до уровня реального сдерживающего фактора.

Итоговое решение FIA немного не дотянуло до предложений Брауна, но всё же стало чётким сигналом. Новый депозит в 20 000 евро будет учитываться в пределах бюджетного потолка, а финансовые риски за необоснованные протесты заметно возрастут. При этом право на подачу протестов сохраняется для случаев реального нарушения регламента.