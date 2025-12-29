Свидетель ДТП с участием Джошуа сообщил подробности катастрофы

Аденийи Ороджо, очевидец смертельного ДДП с участием британском боксёра Энтони Джошуа, дал комментарий по поводу инцидента.

«Это был кортеж из двух машин — Lexus и Pajero. Джошуа сидел позади водителя. В момент аварии в Lexus находились четыре человека. Мы начали спасательные работы до прибытия дорожной службы. Пассажир рядом с водителем и человек, сидевший рядом с Джошуа, погибли на месте», — приводит слова Ороджо Daily Express со ссылкой на Punch.

Ранее сообщалось, что авария унесла жизни двух человек. Сам Джошу находился на заднем сиденье автомобиля и пострадал незначительно.