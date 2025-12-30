Пилоты "Ф-1" назвали лучшего гонщика сезона

Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен в пятый раз подряд стал лучшим гонщиком сезона по версии самих пилотов, тогда как Льюис Хэмилтон впервые не попал в итоговый рейтинг.

По итогам анонимного голосования среди гонщиков пелотона, в котором приняли участие все, кроме четырёх пилотов, Ферстаппен вновь возглавил список. Использовалась стандартная система начисления очков Формулы 1: участники называли свою десятку лучших коллег. Пилот Red Bull получил максимальные 25 очков в шести бюллетенях и опередил действующего чемпиона мира Ландо Норриса.

Норрис занял второе место в голосовании второй год подряд, несмотря на победу в чемпионской битве с Ферстаппеном и своим напарником Ландо Норрисом.

Третьим стал Джордж Расселл, поднявшийся на одну позицию по сравнению с прошлым годом. Британец одержал две победы и семь раз финишировал на подиуме. Пиастри занял четвёртое место, а первую пятёрку замкнул Шарль Леклер, сумевший выжать максимум из Ferrari SF-25.

Карлос Сайнс сохранил шестую позицию после сильной второй половины сезоне в составе Williams, Фернандо Алонсо поднялся на седьмое место. В десятку также вошли Алекс Албон, а также новички Оливер Берман и Исак Хаджар.

Главной неожиданностью стало отсутствие в рейтинге семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона – впервые за всю историю опроса. Его дебютный сезон за Ferrari оказался крайне сложным.

В голосовании также не участвовали Льюис Хэмилтон, Нико Хюлькенберг, Лэнс Стролл и Юки Цунода.