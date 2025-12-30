Руководитель Ferrari поделился планами на будущее

Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр заявил, что его команда должна будет внимательно следить за расходами в 2026 году, чтобы не превысить лимит.

Бюджет на следующий год будет увеличен до 215 миллионов долларов. В основном это связано с инфляцией и другими дополнительными расходами, которые теперь будут учитываться.