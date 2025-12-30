Руководитель Ferrari поделился планами на будущее

Фредерик Вассёр назвал главный ограничивающий фактор в 2026 году
Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр заявил, что его команда должна будет внимательно следить за расходами в 2026 году, чтобы не превысить лимит.
Бюджет на следующий год будет увеличен до 215 миллионов долларов. В основном это связано с инфляцией и другими дополнительными расходами, которые теперь будут учитываться.
«Я думаю, движущей силой внедрения обновлений станет не возможность проведения испытаний в аэродинамической трубе, а ограничение расходов. Это значит, что нам придётся проявить смекалку, чтобы эффективно использовать бюджет, выделенный на разработку, и уложиться в него при внедрении обновлений. Конечно, чем раньше, тем лучше. Но не факт, что если вы начнёте внедрять четыре или пять обновлений в первых двух гонках, если вам придётся отправить шасси в Японию или Китай, вы потратите половину своего бюджета на разработку. Это значит, что нам нужно будет продумать план, возможно, провести больше испытаний в аэродинамической трубе и внедрить изменения в третьей или четвёртой гонке, когда мы вернёмся в Бахрейн. Это вопрос, с которым нам придётся разбираться, и мы будем заниматься этим в будущем, изо дня в день, учитывая, с одной стороны, результаты испытаний в аэродинамической трубе, а с другой — стоимость разработки. Конечно, если у вас есть возможность модернизировать закрылок переднего крыла, это обойдётся дешевле, чем отправка днища в Китай», — сказал Вассёр.
