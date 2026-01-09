«Уэббер помог закрыть некоторые пробелы». Култхард — об Оскаре Пиастри

54-летний бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о выступлении австралийского гонщика Оскара Пиастри, представляющего команду «Макларен», в сезоне-2025.

«Оскар ещё молод. Думаю, Марк Уэббер, находящийся рядом с ним, помог закрыть некоторые пробелы, и он подтянул то, чего ему не хватало… а именно темпа в квалификации — и он это улучшил. И вплоть до Баку казалось, что импульс был на его стороне. Он был безупречен, и именно у него было преимущество по ходу сезона-2025», — сказал Култхард на YouTube-канале The Red Flags Podcast.

В сезоне-2025 Пиастри возглавлял личный зачёт на протяжении 15 этапов (с пятого по 20-й), но потерял лидерство и оказался третьим после финального Гран-при.