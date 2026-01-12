Экс-гонщик Грожан показал шлем после аварии 2020 года

Бывший гонщик Формулы 1 Ромен Грожан спустя почти пять лет после страшной аварии на Гран При Бахрейна 2020 года, когда француз на первом круге врезался в отбойник, из-за чего машина разбилась надвое и загорелась, получил шлем, который был на нём в тот момент.

© Соцсети

Проведя в огне 27 секунд, Грожан отделался ожогами рук, что стало чудом, учитывая масштаб аварии, а сейчас Ромен поблагодарил Bell Racing за их гоночный шлем, а компанию Alpinestars — за гоночный комбинезон, которые уберегли его от более серьёзных травм во время инцидента.

© Соцсети