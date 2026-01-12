Экс-гонщик Грожан показал шлем после аварии 2020 года

«Важно каждый день жить свою жизнь по-максимуму»: Грожан показал шлем после аварии 2020 года
Бывший гонщик Формулы 1 Ромен Грожан спустя почти пять лет после страшной аварии на Гран При Бахрейна 2020 года, когда француз на первом круге врезался в отбойник, из-за чего машина разбилась надвое и загорелась, получил шлем, который был на нём в тот момент.
Проведя в огне 27 секунд, Грожан отделался ожогами рук, что стало чудом, учитывая масштаб аварии, а сейчас Ромен поблагодарил Bell Racing за их гоночный шлем, а компанию Alpinestars — за гоночный комбинезон, которые уберегли его от более серьёзных травм во время инцидента.
© Соцсети
«Спустя 5 лет после 29 ноября 2020 года я снова встретил свой гоночный шлем. Я не знал, готов ли я был его увидеть, но мои дети очень хотели понять, как мне удалось так хорошо защититься в пожаре и что произошло той ночью. Я всегда буду благодарен Bell Racing и Alpinestars за то, что они так хорошо защитили меня в тот момент. Жизнь идёт, и мы забываем о произошедшем, но это напоминает мне о том, как важно каждый день жить свою жизнь по-максимуму», — написал Ромен Грожан на своих страницах в соцсетях.
