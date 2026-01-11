«Я бы лучше ушёл из Формулы-1». Перес — о команде, которой он категорично отказал

Мексиканский новобранец «Кадиллака» Серхио Перес высказался о периоде карьеры во времена ухода из «Макларена» в конце 2013 года.

«Это было неприятно. Это был сложный год, потому что я боролся с Дженсоном Баттоном, гонщиком, уже прочно закрепившимся в команде, чемпионом мира. У меня был очень хороший год в плане скорости и всего остального, но мы так и не смогли это показать, потому что машина так и не добилась прогресса. Они решили не продлевать со мной контракт, и в октябре-ноябре у меня не было места в Формуле-1. Оставались две команды — «Кэтерхэм» и «Форс Индия». «Кэтерхэм» не рассматривался как вариант – я ясно дал понять, что не собираюсь в команду. Я предпочёл бы завершить карьеру в Формуле-1. Да, завершение карьеры в Формуле-1 было вполне реальным вариантом. Я искал другую категорию, может быть, еще один год, чтобы посмотреть, смогу ли я вернуться. Но такой возможности не было. А когда появилась «Форс Индия», это стало вариантом – на бумаге неплохо, но не совсем то, чего я ожидал», — приводит слова Переса RacingNews365.