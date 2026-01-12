Леклер может уйти из Ferrari

Auto Racer: Шарль Леклер рассматривает возможность ухода из Ferrari
В 2025 году дела у заводской команды Ferrari в Формуле 1 не сложились — за весь сезон пилоты итальянского коллектива не смогли одержать ни одной победы, повторив антирекорд 2021 года. Итальянский коллектив довольствовался только несколькими подиумами, завоёванными Шарлем Леклером.
По данным авторитетного итальянского издания Auto Racer, монегаск недоволен сложившейся ситуацией и в 2026 году намерен принять решение о своём будущем в Скудерии. Леклер признал, что первые гонки нового сезона будут иметь решающее значение для определения его дальнейшей карьеры, и что недостаточная конкурентоспособность, несомненно, положит конец десятилетним отношениям между Шарлем и коллективом из Маранелло.
Напомним, в Формуле 1 монегаск выступает исключительно при поддержке итальянской команды. Дебютировав в 2018 году в Sauber, с 2019 года Шарль Леклер выступает за Ferrari — за это время пилот выиграл восемь Гран При, 50 раз поднимался на подиум, 27 раз завоёвывал поул-позицию и 11 раз показывал лучший круг.
