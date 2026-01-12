Хэмилтон высказался о болидах 2026 года

В 2026 году в Формуле 1 вступит в силу новый технический регламент, в рамках которого изменятся требования и к силовой установке, и к шасси. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон считает, что болиды окажутся не слишком приятными в управлении.

«Не уверен, что болельщикам понравятся новые болиды, но, может быть, я окажусь приятно удивлён. Может быть, обгоны на новых машинах станут получаться невероятными. Уже сейчас понятно, что у нас будет меньше прижимной силы, но больше крутящего момента. Езда в дождь, как я могу себе представить, будет очень сложной, намного сложнее, чем сейчас...», — заявил Льюис Хэмилтон MotorSport.

Напомним, Льюис Хэмилтон по итогам своего дебютного сезона в заводской команде Ferrari ни разу не сумел попасть на подиум, а три последних этапа британский пилот и вовсе не смог выйти из первого сегмента квалификации, что стало худшим результатом в его карьере в Формуле 1.