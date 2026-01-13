Резервным гонщиком Williams стал пилот Alpine

Британская команда Формулы 1 Williams Racing назвала имя своего резервного пилота и гонщика по развитию на 2026 год. Сотрудничать с коллективом будет новоиспечённый пилот заводской команды Alpine в гонках на выносливость FIA WEC француз Виктор Мартинс, который с 2025 года был гонщиком молодёжной программы Williams.

© Williams

«Williams — это легендарная команда с невероятной историей, и я рад быть частью проекта по возвращению этой команды в число лидеров. У меня уже есть опыт работы с Алексом и Карлосом во время гоночных уик-эндов, и я с нетерпением жду продолжения этой работы с командой в 2026 году. Спасибо Джеймсу Ваулзу, Свену и всем в Williams за предоставленную возможность», — отметил Виктор Мартинс.

«Мы рады приветствовать Виктора в его новой роли тест-пилота и пилота-разработчика в 2026 году. Он талантливый гонщик, который постоянно оказывал команде неоценимую помощь и давал ценные советы, улучшая наши результаты на трассе и поддерживая Алекса и Карлоса на протяжении всего сезона 2025 года. Его недавний опыт управления болидом FW47 в первой свободной практике в Барселоне и участие в программе тестирования предыдущих болидов дают ему реальный опыт, необходимый для того, чтобы оказать реальное влияние на разработку FW48 и будущих болидов», — заявил спортивный директор Williams Свен Смитс.

Напомним, в сезоне-2026 Виктор Мартинс в 2026 году перейдёт в гонки на выносливость — француз подписал контракт с заводской командой Alpine на выступление в чемпионате мира FIA WEC в топовом классе «гиперкаров».