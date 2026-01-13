Шумахер начал подготовку к дебюту в американской серии

В конце 2025 года теперь уже бывший гонщик заводской команды Alpine в гонках на выносливость FIA WEC немец Мик Шумахер провёл свои первые тесты в американской серии IndyCar, а затем подтвердил дебют в чемпионате в составе коллектива Rahal Letterman Lanigan Racing. С новым коллективом немец уже начал подготовку к сезону-2026.

© autosport.com.ru

«Спасибо за тёплый прием, Rahal Letterman Lanigan Racing! Это была отличная первая неделя с командой, жду с нетерпением, чего мы сможем достичь вместе!», — написал пилот на своей странице в соцсетях, выложив несколько кадров с базы коллектива.

Судя по фотографиям, немец прошёл процедуру подгонки сиденья, а также познакомился с сотрудниками команды и отработал пит-стопы в IndyCar. Как подчеркнул сам гоночный коллектив, пилот активно готовится к старту сезона-2026, который откроют официальные тесты в Себринге в первой декаде февраля.

Напомним, Мик Шумахер проведёт полный сезон в американской серии, который включает в себя пять гонок на городских трассах, шесть уик-эндов на стационарных автодромов и пять гонок на овале, включая легендарные «500 миль Индианаполиса».