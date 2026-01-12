Ferrari срывает график подготовки новой машины

В команде «Феррари» возникла задержка в подготовке к сезону-2026, вызванная агрессивным подходом к созданию машины. Об этом сообщает издание Autoracer.

Несмотря на то, что Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон уже прошли примерку сидений, а шасси официально одобрено, первый запуск двигателя нового болида до сих пор не состоялся. Некоторые источники описывают ситуацию как хаотичную, хотя ожидается, что первый запуск силовой установки на стенде должен произойти в ближайшее время.

Напомним, в минувшем году семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял шестое место в личном зачёте пилотов. Его напарник Шарль Леклер по итогам сезона финишировал пятым.