Новый пилот Red Bull высказался о преимуществах Ферстаппена

Новый пилот «Ред Булл» Исак Хаджар поделился мнением о своём товарище по команде, четырёхкратном чемпионе Формулы 1 Максе Ферстаппене. Хаджар отметил, что опыт и способности нидерландца делают его уникальным гонщиком.

«Как только Ферстаппен садится в машину, сразу замечаешь сочетание его природного таланта и того, что за 11 лет в Формуле 1 он накопил огромный опыт. Когда он за рулём, создаётся ощущение, что он ведёт болид Формулы 1 будто карт, — вот в чём разница», — сказал Хаджар на канале Oracle Red Bull Racing в YouTube.

