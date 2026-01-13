«Не всё идёт хорошо». У Honda есть плохие новости для Aston Martin
Глава Honda Racing Кодзи Ватанабэ призвал болельщиков не завышать ожидания от новоиспечённого союза японского производителя с Aston Martin.
Honda вернулась в Формулу 1 как эксклюзивный поставщик силовых установок для Aston Martin с 2026 года. Многие ждут от этого тандема с участием Эдриана Ньюи чемпионского потенциала на фоне обновления регламента.
В интервью Sportiva Ватанабэ сказал:
«Учитывая неопределённость с прогрессом соперников, мы всё ещё боремся, чтобы приблизиться к своим внутренним целям. Честно говоря, нам нужно больше времени. Мы развиваемся поэтапно, интегрируя компоненты – некоторые успешны, другие неожиданно проваливаются, всё смешанно. Честно: не всё идёт хорошо, есть много областей, где у нас есть проблемы, но ничего фатального, что нельзя преодолеть. В такой ситуации мы тихо сосредотачиваемся на улучшении производительности и надёжности».
