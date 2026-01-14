Cadillac объяснил тестовую ливрею болида

Генеральный директор TWG Motorsports Дэн Таурисс объяснил особую ливрею болида заводской команды Cadillac, которая дебютирует на закрытых предсезонных тестах Формулы 1 в Барселоне в конце января 2026 года.

© autosport.com.ru

«Команда Cadillac в Формуле 1 стремится к инновациям как на трассе, так и за ее пределами. TWG в сотрудничестве с General Motors позволяет нам переосмыслить устоявшиеся нормы и представить команду в новом, смелом ключе. Дебют нашей гоночной ливреи во время трансляции Супербоула по всему миру бросает вызов традициям и знакомит с Cadillac мировую аудиторию. В сочетании с этой специальной тестовой ливреей, разработанной студией GM Global Design, мы чтим автомобильное наследие, одновременно заглядывая в будущее и готовясь к сезону 2026 года», — отметил Дэн Таурисс.

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

Большой герб Cadillac расположен в задней части болида, скрывая аэродинамические элементы. Повторяющийся геометрический паттерн Cadillac представлен вертикально по всему гоночному автомобилю в глянцевой и матовой последовательности, что помогает замаскировать очертания болида. В знак признания преданности и опыта обеих сторон Атлантики, направленных на вывод команды на старт, в дизайн также будут включены имена всех сотрудников команды Cadillac Формулы 1 из США и Великобритании.