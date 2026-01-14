Цунода не может подписать контракт с Honda

Президент Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ рассказал о трудностях, с которыми столкнулся японский автопроизводитель в своём стремлении подписать контракт с японским пилотом Юки Цунодой.

«Что касается контракта с Цунодой на этот год, переговоры продолжаются, поэтому окончательное соглашение ещё не достигнуто. Этот вопрос будет обсуждаться на будущих переговорах. С точки зрения Honda, проблем нет. Ключевой момент — это то, как Ford, или, скорее, Red Bull, оценивает ситуацию. В зависимости от условий, которые предложит Red Bull, масштабы использования Юки компанией Honda изменятся. Я считаю, что сценарий сотрудничества возможен в том числе и в гонках. Но фактически переговоры ведутся не с самим Цунодой, а с компанией Red Bull», — заявил Кодзи Ватанабэ Motorsport.

Напомним, по окончании сезона-2025 Цунода лишился места основного пилота в Формуле 1 — Юки, который с 2021 по 2025 годы выступал в чемпионате мира в качестве основного пилота в составе Scuderia AlphaTauri, Visa Cash App Racing Bulls и Oracle Red Bull Racing, остался в программе Red Bull, но лишь в качестве резервного гонщика обеих команд.