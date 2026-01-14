В Honda оценили перспективы своих пилотов попасть в Aston Martin

Босс «Хонды» Ватанабе о появлении японских пилотов в «Астон Мартин»: «Пока таких планов нет»
Глава гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабе рассказал, что сотрудничество с «Астон Мартин» не будет таким же плотным, как с «Ред Булл», если говорить об интеграции японских пилотов в работу команды.
С 2026-го «Хонда» поставляет силовые установки коллективу из Сильверстоуна.
«Пока таких планов нет. Я ожидаю, что мы продолжим координировать различные программы с «Астон Мартин», но на данный момент мы не договорились о взаимодействии в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать наших пилотов в «Ф-2» через гоночную программу, и, если кто-то продемонстрирует уровень «Ф-1», мы порекомендуем его «Астон Мартин», – отметил Ватанабе.
