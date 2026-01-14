Появились подробности об условиях в контракте Ферстаппена с Red Bull

По данным издания Bild, соглашение Макса Ферстаппена с «Ред Булл», которое рассчитано до 2028 года, содержит в себе ряд условий, благодаря которым четырехкратный чемпион «Ф-1» сможет досрочно покинуть команду.

Так, Ферстаппен получит возможность уйти из «Ред Булл» уже в конце грядущего сезона, если к началу летнего перерыва опустится ниже второй строчки в личном зачете. Начиная с 2027-го, он сможет покинуть Милтон-Кейнс, если не возглавит чемпионат.