Появились подробности об условиях в контракте Ферстаппена с Red Bull

Ферстаппен сможет покинуть «Ред Булл» после 2026-го, если к началу летнего перерыва опустится ниже 2-го места (Bild)
По данным издания Bild, соглашение Макса Ферстаппена с «Ред Булл», которое рассчитано до 2028 года, содержит в себе ряд условий, благодаря которым четырехкратный чемпион «Ф-1» сможет досрочно покинуть команду.
Так, Ферстаппен получит возможность уйти из «Ред Булл» уже в конце грядущего сезона, если к началу летнего перерыва опустится ниже второй строчки в личном зачете. Начиная с 2027-го, он сможет покинуть Милтон-Кейнс, если не возглавит чемпионат.
ISU планирует укоротить программы в фигурном катании и обязать фигуристов готовить вторую произвольную (РИА Новости)
Дзюба об «Аноре»: «Катастрофа, ужас. Потерянные полтора часа жизни. Номинировать это на «Оскар» – просто смешно. Людям просто впаривают это. Я буду одним из тех, кто говорит правду»
Любитель Смит выиграл выставочный 1 Point Slam. Он получит 1 млн австралийских долларов
