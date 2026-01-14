Ферстаппен рассказал о тестах машины Supercars

Четырёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен получил признание со стороны опытных гонщиков GT после того, как голландец выиграл первый же свой старт в многочасовой гонке на «Нордшляйфе».

Пилот неоднократно тестировал машины GT3, а кроме того, как выяснилось, испытал автомобиль австралийского турнира Supercars. В 2026 году Ford станет партнёром Red Bull Racing, создавая силовые агрегаты в рамках сотрудничества с Red Bull Powertrains, а в Австралии команда Triple Eight Race Engineering перейдёт на Ford Mustang, что потенциально открывает Ферстаппену путь в австралийскую серию.