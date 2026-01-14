Старты в гонках "Ф-1" с 2026 года станут сложнее для пилотов

В 2026 году в Формуле-1 вступит в силу новый технический регламент, который ужесточит требования к силовым установкам. Одним из ключевых изменений станет запрет на использование электромотора (MGU-K) при старте с места на первых метрах гонки. Об этом сообщает издание Formula Uno Analisi Tecnica.

Согласно опубликованному регламенту, генератор кинетической энергии MGU-K, обеспечивающий до половины мощности, сможет подавать энергию на колёса только после того, как болид разгонится до 50 км/ч. Таким образом, первые несколько десятков метров разгона будут зависеть исключительно от тяги двигателя внутреннего сгорания и работы пилота со сцеплением.

Это сделает старты более непредсказуемыми и повысит важность «ощущений» гонщика. Эффективность машин на старте будет определяться не только реакцией на светофор, но и умением избежать излишней пробуксовки, не заглушив при этом двигатель. Опытные пилоты, ранее работавшие с машинами без гибридных систем, могут получить преимущество.

Изменение является частью масштабной реформы силовых установок, которая также включает ограничение потока энергии топлива, увеличение мощности MGU-K до 350 кВт (с отключением на высоких скоростях) и жёсткие лимиты на рекуперацию энергии (максимум 8,5 МДж за круг). Цель — повысить энергоэффективность и сделать гонки более тактическими.