Риккардо и Ферстаппен воссоединились на трассе

Австралиец Даниэль Риккардо, лишившийся своего места в чемпионате мира после Гран При Сингапура 2024 года, возобновлять спортивную карьеру не планирует, став вместо этого послом бренда Ford Racing. Но это не помешало воссоединиться со своим бывшим напарником на гоночной трассе.

В статусе бренд-амбассадора Ford Racing Риккардо принял участие в шоу-заездах в США, где за руль автомобилей Ford разной эпохи — от Ford Model T 1924 года до современного Ford Mustang GT3 образца 2025 года — сели новобранец Формулы 1 британец Арвид Линдблад, который в 2026 году будет пилотом итальянской команды Visa Cash App Racing Bulls, и четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из Red Bull Racing.

Голландец впервые за долгое время встретился со своим бывшим напарником на гоночной трассе. Несмотря на то, что Даниэль в заездах не участвовал, он тепло поприветствовал гонщика австрийского коллектива и в традиционном для себя стиле много шутил с лидером Red Bull Racing.

Напомним, в 2026 году Макс Ферстаппен будет выступать в Формуле 1 под номером «3», который ранее использовал Даниэль Риккардо — австралиец формально сохраняет за собой право на этот номер, но в итоге уступил его голландцу, стартовавшему также ранее под номером «33».