Стали известны условия раннего ухода Ферстаппена из Red Bull

Четырёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен имеет с Red Bull Racing действующий контракт, рассчитанный до конца 2028 года. Голландец неоднократно заявлял о готовности досрочно завершить карьеру и сейчас стало ясно, что у пилота есть возможность сделать это без серьёзных финансовых последствий.

© autosport.com.ru

Как сообщает Bild, в 2026 году Ферстаппен может покинуть австрийскую команду по окончании сезона, если к концу июля он в личном зачёте будет занимать место ниже второго. Никаких отступных пилоту выплачивать не придётся, поскольку условия соглашения позволяют Максу расторгнуть контракт в одностороннем порядке без каких-либо санкций.

В 2027 году активировать этот пункт в соглашении будет ещё проще. Голландец сможет уйти из Red Bull, если к началу летних каникул в Формуле 1 он не будет лидировать в чемпионате мира — это позволит пилоту расторгнуть контракт в одностороннем порядке в конце года по окончании гоночного сезона.

По информации издания, такие условия для Макса Ферстаппена выбил бывший спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко, который покинул команду в 2025 году. По имеющимся у журналистов данным, в том числе и эти пункты контракта стали поводом для недовольства специалистом со стороны топ-менеджмента австрийской команды.