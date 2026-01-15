Ферстаппен рассказал о самом трудном этапе карьеры

Макс Ферстаппен о самом трудном этапе карьеры: «Я назову сезон-2018, первые семь-восемь гонок»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, что самым сложным отрезком в его карьере в «Формуле-1» стали первые гонки сезона-2018.
«Я назову сезон-2018. Особенно его начало – первые семь-восемь гонок. Я сам допускал ошибки. Тебя начинает затягивать в негативный поток, ты пытаешься прервать серию неудач, атакуя еще сильнее – но у тебя ничего не выходит. Я был очень собой недоволен. Но затем мне удалось переломить ситуацию на этапе в Монреале [выиграв все три практики и закончив гонку третьим], и именно с того дня все заработало и начало получаться. Что бы я сейчас посоветовал себе молодому? Ничего. Я бы хотел, чтобы он совершил те же ошибки, столкнулся с теми же трудностями, а также пережил и все те же приятные моменты. Ведь если знаешь обо всем заранее, тебе становится скучно, ты начинаешь лениться. Трудные времена закаляют. Тебе нужно пережить их, потому что потом ты сможешь говорить другим, чего им делать не стоит. Но порой стоит самому допустить ошибку, чтобы потом не повторять ее в будущем», – рассказал Ферстаппен.
