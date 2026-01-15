Андретти оценил шансы Хэмилтона стать восьмикратным чемпионом "Ф-1"

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти поделился мнением о гонщике «Феррари» Льюисе Хэмилтоне, отметив, что несмотря на сложный сезон-2025, списывать британца со счетов рано. Андретти выразил уверенность, что Хэмилтон вполне способен завоевать восьмой титул чемпиона Формулы-1.

