Феттель объяснил, почему легендарный конструктор не спасет Aston Martin

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель предположил, что легендарный конструктор болидов Ф-1, а также новоиспечённый руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи может внести ключевой вклад в работу команды, но не станет ключом к решению всех проблем.

«Я провёл в этом паддоке очень много времени, и все пытаются найти ту самую волшебную палочку. Никто её так и не нашёл. Её не существует. В Формуле-1 волшебство начинается тогда, когда всё складывается воедино. Конечно, можно утверждать, что у пилотов уникальное положение, поскольку они управляют машиной и в конечном итоге должны всё сделать правильно. Да, есть и другие люди в команде, которые играют ключевую роль в достижении результатов. Эдриан, безусловно, один из них. Но ему также необходимо находиться в подходящей обстановке. Я давно его не видел, но он так долго работал в «Ред Булл», что у него определённо появился шанс по-настоящему принять этот вызов, о котором он, как я знаю, упоминал. Но я думаю, что у него есть качество, которым обладают немногие. Он одержим гонками, обожает их. Эдриан действительно радуется как ребёнок, когда дело касается автоспорта. Так что, если «Астон Мартин» сможет предоставить ему подходящие условия, окружение, чтобы он смог это [ключ к успеху] найти и раскрыть, то Ньюи станет, может быть, не панацеей для команды, но тем, кто внесёт огромный вклад в создание великолепного болида», — приводит слова Феттеля портал PlanetF1.