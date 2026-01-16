McLaren объявила имя нового резервного пилота

Команда McLaren объявила полный состав резервных пилотов и программы развития на 2026 год.

Действующий чемпион Формулы 2 Леонардо Форнароли назначен официальным резервным пилотом McLaren на 2026 год, где он будет партнёром Пато О’Уорда, которой сохранил роль резервиста и остаётся в программе развития. Форнароли также получит возможность провести интенсивную тестовую программу на машинах прошлых лет и стимуляторе.

«Я в восторге, что получил новую роль в команде McLaren и стал резервным пилотом в рамках программы развития. Это волнующий следующий шаг в моей карьере, и я с нетерпением жду возможности сделать вклад в такую успешную, чемпионскую команду. Большое спасибо Заку, Андреа и Алессандро за эту возможность».

Полный список программы развития McLaren на 2026 год выглядит так: Кристиан Костоя, Маттео Де Пало, Леонардо Форнароли, Элла Хяккинен, Элла Ллойд, Пато О’Уорд, Элла Стивенс, Дрис Ван Лангедонк и Ричард Версхорр.

Версхор параллельно будет выступать в European Le Mans Series (LMP2) с DUQUEINE Team – в подготовке к дебюту McLaren в WEC в 2027-м.