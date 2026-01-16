В Red Bull признали, что команду ждет тяжелый сезон

Руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис предупредил: первые месяцы сезона-2026 будут непростыми, поскольку его команда впервые начнёт сезон с собственной силовой установкой Red Bull Powertrains.

«Это исторический момент для всех нас, – сказал Мекис на презентации Red Bull. – Самое большое изменение регламента в истории Формулы 1. Сумасшедший вызов. Возможно, только компании вроде Red Bull и Ford могли решиться на такое. Было бы наивно думать, что к первой гонке мы сразу будем на уровне конкурентов, которые занимаются этим 90 лет. Мы не наивны. Нас ждёт немало трудностей, головной боли и бессонных ночей – именно за этим мы здесь. Всю жизнь работаешь, чтобы быть частью такого вызова. Это то, что мотивирует страстных к спорту людей. Мы пройдём через трудности и в итоге выйдем на вершину. Потерпите нас в первые месяцы – эти начальные проблемы станут хорошим напоминанием о том, через что мы прошли, чтобы оказаться наверху».