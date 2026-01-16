Ферстаппен предрек увеличение разрыва между командами

Четырехкратный чемпион мира Ф1 Макс Ферстаппен уверен, что новые правила увеличат отрыв лидирующих команд от остальных – как это всегда бывало при смене регламента.

© Red Bull Racing

Red Bull и Racing Bulls стали первыми командами, представившими машины 2026 года на специальном мероприятии в Детройте. На пресс-конференции Ферстаппен сказал:

«Разрыв будет больше. Так всегда происходит при новых правилах. Будет одна или две команды, которые сильно опережают остальных. Но надеюсь, со временем всё станет очень близко. Эти правила кажутся довольно сложными, так что всем будет непросто. Каждая команда старается сделать самый быстрый двигатель и машину. А пилот должен к этому адаптироваться. Конечно, по ходу сезона мы будем говорить, чего хотим от машины или двигателя, – это постоянный процесс».

На вопрос, видит ли он RB22 машиной для борьбы за титул, Ферстаппен ответил спокойно: