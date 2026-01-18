На личных авто снова обяжут устанавливать кнопку SOS

Мораторий на установку системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с кнопкой вызова экстренных служб на автомобили, ввезенные из-за границы для личных нужд, действует до конца 2027 года. Однако Правительство намерено отменить его раньше — уже 1 апреля 2026 года. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов правовых актов. Подробности выясняла «Парламентская газета».

Для снижения смертности

Все транспортные средства в России, ввезенные из-за границы, с 2017 года следует оборудовать системой «ЭРА-ГЛОНАСС» с кнопкой вызова экстренных служб. Однако из-за санкций в 2022 году Правительство отсрочило исполнение этой обязанности. Для юридических лиц и предпринимателей мораторий сняли 1 октября 2022 года. Для физлиц он продолжает действовать до 31 декабря 2027 года. Но кабмин решил отменить его раньше. Минпромторг разработал проект постановления Правительства, в котором предписано ввозить в Россию автомобили для личных нужд с системой «ЭРА-ГЛОНАСС» уже с 1 апреля 2026 года.

Сейчас такой системой в России оборудовано 12,9 миллиона машин, это всего 23 процента эксплуатируемых транспортных средств, сказано в пояснительной записке к проекту постановления. При этом количество авто, которые физлица ввозят в страну, неуклонно растет: в 2024-2025 годах в Россию попало более 780 тысяч автомобилей, не оснащенных системой вызова экстренных служб. Поэтому Правительство и намерено отменить мораторий раньше срока.

«ЭРА-ГЛОНАСС» — это прежде всего так называемая тревожная кнопка, это вопрос безопасности, — пояснил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. — Поэтому если Правительство посчитало, что можно мораторий снять раньше, значит, на это есть веские основания».

И эти основания Минпромторг назвал — уменьшение смертности на дорогах. Кнопка SOS, как еще называют систему «ЭРА-ГЛОНАСС», работает в России с 2015 года. За это время она передала 506 тысяч вызовов в экстренные службы. А если считать все звонки, поступившие в скорую помощь, ГАИ и МЧС после тяжелых ДТП, когда пострадавшие сами не в состоянии вызвать помощь, то на счету «кнопки SOS» более 84 процентов вызовов. При этом средняя скорость доведения информации, включая точные координаты места аварии, не превышает 20 секунд, что существенно сокращает время прибытия медиков и спасателей «в так называемый "золотой час" для спасения жизни и здоровья пострадавших». Для сравнения, вызов экстренных служб по мобильному телефону нередко занимает несколько минут. Поэтому если в ДТП пострадали люди из автомобиля без «кнопки SOS», их жизнь и здоровье подвергаются дополнительной опасности.

«Самое главное, чтобы это все действительно заработало, — считает Ярослав Нилов. — В современном мире все, что касается безопасности, когда уровень тревожности, напряженности, существенно возрос, безопасность приобретает особое значение».

Между тем все ввезенные за время действия моратория автомобили, не оснащенные «кнопкой SOS», следует оборудовать ею до конца 2027 года.

Научат всех

Изучение принципов работы системы аварийного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» с 1 марта 2026 года будут изучать во всех автошколах России. В их программе появится новая тема в блоке «Устройство транспортных средств». Это предписал приказ Минпросвещения № 505 от 1 июля 2025 года.

Будущим водителям расскажут, как работает система, об автоматической активации «кнопки SOS» при тяжелых авариях, а также о возможности ручного нажатия.

«Мы разработаем для автошкол специальный интерактивный урок, чтобы миллионы выпускников на старте управления автомобилем обладали навыками использования "ЭРА-ГЛОНАСС" для повышения безопасности самих водителей и заботы о своих близких, — сообщил генеральный директор компании "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич на сайте предприятия. — Как показывает практика и истории спасения, которыми с нами делятся автомобилисты, система сберегает драгоценное время, необходимое для спасения жизней и сохранения здоровья. Помимо этого, кнопка SOS в автомобиле становится не только элементом спокойствия за собственную безопасность, но и инструментом оказания помощи. Все чаще водители, которые стали очевидцами, сообщают о различных происшествиях в пути и используют "ЭРА-ГЛОНАСС" в качестве самого быстрого цифрового способа вызова спасателей».