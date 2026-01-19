Ферстаппен высказался о возможном преимуществе моторов Mercedes

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на разговоры о возможном преимуществе силовых установок «Мерседеса» в преддверии сезона-2026. Подобные обсуждения связаны с интерпретацией регламента по степени сжатия двигателя.

