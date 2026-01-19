Хюлькенберг показал шлем для первого сезона в Audi

Заводская команда Audi, которая появится в Формуле 1 с 2026 года, своим пилотом наняла опытного немца Нико Хюлькенберга. Гонщик стал первым, кто официально представил свой гоночный шлем на новый сезон.

© autosport.com.ru

«Особенный. Цвета моего 2026 года», — коротко написал Нико Хюлькенберг на своих страницах в социальных сетях, опубликовав несколько фотографий своего шлема для дебютного сезона в составе заводского коллектива немецкого автопроизводителя.

Судя по снимкам, основным цветом шлема будет белый, который занимает максимальную площадь. Дополняют его широкая продольная полоса серебристого цвета с парой узких продольных оранжевых полос на ней.

С правой стороны шлема располагается надпись «HLKNBRG», отсылающая к фамилии гонщика, а с левой стороны размещается гоночный номер «27», который также находится на макушке шлема.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети