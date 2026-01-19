Названо условие, при котором Хэмилтон покинет Ferrari

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл выразил мнение, что британский пилот Льюис Хэмилтон может покинуть «Феррари» до конца сезона-2026, если в его распоряжении не будет конкурентоспособной машины.

«Если пропадёт мотивация, и Льюис проведёт ещё один сезон, похожий на прошлый или позапрошлый, я не вижу, чтобы он дотянул до конца года. Радость от всего просто исчезла. Он не обязан сидеть в машине и приносить очки для «Феррари», если Шарль Леклер выигрывает или набирает больше него. Ему не обязательно быть там», — сказал Хилл в подкасте The Undercut.

