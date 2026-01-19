Мексиканский гонщик останется резервистом McLaren

Мексиканский гонщик IndyCar и резервный гонщик McLaren в Формуле 1 Пато О'Уорд останется с британским коллективом в 2026 году и продолжит выполнять роль резервиста команды в чемпионате мира.

© autosport.com.ru

«Я рад продолжить свою работу в качестве резервного пилота команды McLaren Mastercard Formula 1, совмещая её с основными обязанностями в серии NTT IndyCar Series с командой Arrow McLaren. За последние несколько лет я невероятно многому научился, тестируя и управляя болидами Формулы 1, поэтому с нетерпением жду дальнейшего роста и развития», — заявил Пато О'Уорд.

Напарником мексиканца по роли резервиста команды Формулы 1 станет действующий чемпион Формулы 2 Леонардо Форнароли, который после подписания контракта с McLaren сразу назначен официальным резервным пилотом команды на 2026 год. Также итальянец будет выполнять роль тест-пилота и гонщика по развитию британской команды.

В 2026 году гонщиками программы развития McLaren также будут Кристиан Костоя, Маттео Де Пало, Элла Хяккинен, Элла Ллойд, Элла Стивенс, Дрис Ван Лангедонк и Ричард Версхор.