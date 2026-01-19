Aston Martin прекратил поставку медицинских машин для «Формулы-1»

В «Астон Мартин» приняли решение больше не поставлять «Формуле-1» машины безопасности и медицинские машины. Компания сотрудничала с серией с 2021 года.

Сообщается, что возможной причиной прекращения совместной работы могут быть разногласия в коммерческих вопросах.

Таким образом, «Мерседес» станет единственным поставщиком сэйфти-каров и медицинских машин для «Ф-1».