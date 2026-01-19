Aston Martin прекратил поставку медицинских машин для «Формулы-1»

«Астон Мартин» прекратил поставку сэйфти-каров и медицинских машин для «Формулы-1»
В «Астон Мартин» приняли решение больше не поставлять «Формуле-1» машины безопасности и медицинские машины. Компания сотрудничала с серией с 2021 года.
Сообщается, что возможной причиной прекращения совместной работы могут быть разногласия в коммерческих вопросах.
Таким образом, «Мерседес» станет единственным поставщиком сэйфти-каров и медицинских машин для «Ф-1».
Юрген Клопп: «Я могу тренировать футбольную команду, но это не значит, что я должен заниматься этим до последнего дня. Меня устраивает работа в Red Bull, за год я приобрел пять лет опыта»
Юрий Бородавко: «FIS не хочет видеть большое представительство России на своих соревнованиях. Допускаю, что в этом сезоне они уже больше никому не выдадут нейтральный статус»
«Астон Мартин» прекратил поставку сэйфти-каров и медицинских машин для «Формулы-1»
Юрген Клопп: «Я могу тренировать футбольную команду, но это не значит, что я должен заниматься этим до последнего дня. Меня устраивает работа в Red Bull, за год я приобрел пять лет опыта»
Юрий Бородавко: «FIS не хочет видеть большое представительство России на своих соревнованиях. Допускаю, что в этом сезоне они уже больше никому не выдадут нейтральный статус»
«Астон Мартин» прекратил поставку сэйфти-каров и медицинских машин для «Формулы-1»