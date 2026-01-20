Гонщик Racing Bulls вылетел с трассы во время обкатки нового болида

Линдблад вылетел с трассы на обкатке новой машины «Рейсинг Буллз»
Британский гонщик «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад вылетел с трассы во время шейкдауна нового болида команды на автодроме в Сильверстоуне. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил журналист Motorsport Якопо Рава.
Напомним, нынешний сезон станет для Линдблада дебютным в Формуле-1.
Текущий график презентаций команд Формулы-1:
20 января — «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».
Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена». «Феррари» по итогам сезона стала четвёртой.
