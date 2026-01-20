Mercedes-AMG показала новые комбинезоны

Накануне первой части официальных предсезонных тестов Формулы 1 в 2026 году, которые пройдут в конце января в Барселоне за закрытыми дверями, заводская компания Mercedes-AMG показала комбинезоны своих пилотов.

© Соцсети

На снимках, обнародованных в официальных аккаунтах немецкого коллектива в социальных сетях, британец Джордж Рассел и итальянец Андреа Кими Антонелли облачены в традиционные для Mercedes-AMG чёрные комбинезоны, дополненные бирюзовыми вставками в корпоративных цветах титульного спонсора Petronas и культовыми тремя белыми полосками Adidas, являющегося поставщиком экипировки.

© Соцсети

© Соцсети

Напомним, что на 22 января намечена онлайн-премьера новой ливреи болида Mercedes-AMG, тогда как живьём машину немецкой команды должны показать 2 февраля, уже после приватного блока официальных тестов.