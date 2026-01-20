Mercedes потеряет одного из ключевых специалистов

Директор «Мерседеса» по проектированию болида Джон Оуэн завершит работу в команде, сообщает The Race.

© Sports.ru

Оуэн начал карьеру в «Формуле-1» в «Заубере» в 2002-м, а в 2007 году начал трудиться в коллективе из Бракли – «Хонде». Специалист остался в команде, когда она трансформировалась в «Браун» в 2009-м и в заводской «Мерседес» в 2010-м.

Должность Джона займет Джакомо Тортора, который будет отчитываться перед техническим директором Симоне Рестой.

Оуэн пока не решил, где продолжит карьеру. 52-летний инженер уйдет в обязательный отпуск.