Mercedes потеряет одного из ключевых специалистов

«Мерседес» покинет директор по проектированию, работавший в Бракли с 2007 года (The Race)
Директор «Мерседеса» по проектированию болида Джон Оуэн завершит работу в команде, сообщает The Race.
Оуэн начал карьеру в «Формуле-1» в «Заубере» в 2002-м, а в 2007 году начал трудиться в коллективе из Бракли – «Хонде». Специалист остался в команде, когда она трансформировалась в «Браун» в 2009-м и в заводской «Мерседес» в 2010-м.
Должность Джона займет Джакомо Тортора, который будет отчитываться перед техническим директором Симоне Рестой.
Оуэн пока не решил, где продолжит карьеру. 52-летний инженер уйдет в обязательный отпуск.
