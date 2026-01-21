Экс-советник Red Bull высказался о критике Переса

Бывший советник «Ред Булл» прокомментировал заявления Серхио Переса о его выступлениях за команду из Милтон-Кейнса.

Ранее мексиканец поделился подробностями о времени, проведенном в «Ред Булл». Так, Перес отмечал, что в команде были недовольны, если он оказывался быстрее напарника Макса Ферстаппена, а также отправляли его к психологу.

«Удивительно. Не стоит забывать, что у Чеко Переса тогда не было контракта. Его уволили из команды, где он пытался удержаться на плаву.

Не знаю, сколько именно Гран-при он выиграл, но в 2022-м он какое-то время участвовал в борьбе за титул. Затем несколько сезонов он не показывал хороший темп. В целом я думаю, что Чеко построил карьеру именно в нашей команде», – сказал Марко.