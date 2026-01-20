Раскрыты детали контракта Хюлькенберга в Audi

Издание oe24 раскрыло детали контракта пилота «Ауди» немца Нико Хюлькенберга на предстоящий сезон Формулы-1.

По информации ресурса, зарплата Хюлькенберга за сезон составит € 5 млн ($ 5,85 млн). Помимо этого, предусмотрены бонусы. За каждое очко в личном зачёте немецкий пилот будет получать € 50 тыс.

Напомним, презентация ливреи нового болида «Ауди» состоится 20 января в Берлине (Германия).

Расписание презентаций команд Формулы-1:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (ливреи);

19 января — «Хаас» (ливрея);

20 января – «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».