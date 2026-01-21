Руководители Audi признались в огромных амбициях

Руководитель «Ауди» Джонатан Уитли рассказал об амбициях немецкого производителя, который дебютирует в «Формуле-1» в 2026 году. Ранее команда выступала как «Заубер».
«Мы здесь не ради того, чтобы бездельничать – это амбициозный проект. В то же время у нас скромный настрой: мы понимаем, откуда начинаем и где хотим оказаться. Мы хотим сделать «Ауди» самой успешной командой «Ф-1» в истории. На этом пути есть вехи, и мы стартуем сегодня», – заявил Уитли.
Генеральный директор «Ауди» Гернот Долльнер высказался в схожем ключе:
«В какую бы гоночную серию мы не приходили, мы нацелены на победы, инновации, движение автоспорта вперед. Амбиции заключаются в том, чтобы соревноваться на высочайшем уровне и сражаться за титулы к 2030 году».
Футбольная ассоциация Гренландии из-за слов Трампа не призывает к санкциям в адрес американского спорта: «Мы разделяем спорт и политику»
Ирина Роднина: «Широкого просмотра Олимпийских игр в нашей стране не будет, думаю»
Куртуа о свисте фанатов «Реала» и 6:1 с «Монако»: «Взбучка – это нормально, мы провалились. Хотим побеждать, и надо делать это вот так»
Футбольная ассоциация Гренландии из-за слов Трампа не призывает к санкциям в адрес американского спорта: «Мы разделяем спорт и политику»
Ирина Роднина: «Широкого просмотра Олимпийских игр в нашей стране не будет, думаю»
Куртуа о свисте фанатов «Реала» и 6:1 с «Монако»: «Взбучка – это нормально, мы провалились. Хотим побеждать, и надо делать это вот так»