Руководитель «Ауди» Джонатан Уитли рассказал об амбициях немецкого производителя, который дебютирует в «Формуле-1» в 2026 году. Ранее команда выступала как «Заубер».

Руководители Audi признались в огромных амбициях
«Мы здесь не ради того, чтобы бездельничать – это амбициозный проект. В то же время у нас скромный настрой: мы понимаем, откуда начинаем и где хотим оказаться. Мы хотим сделать «Ауди» самой успешной командой «Ф-1» в истории. На этом пути есть вехи, и мы стартуем сегодня», – заявил Уитли.

Генеральный директор «Ауди» Гернот Долльнер высказался в схожем ключе:

«В какую бы гоночную серию мы не приходили, мы нацелены на победы, инновации, движение автоспорта вперед. Амбиции заключаются в том, чтобы соревноваться на высочайшем уровне и сражаться за титулы к 2030 году».
