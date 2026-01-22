McLaren пропустит первый день тестов

«Макларен» не будет выезжать на трассу в первый день закрытых предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Команда приняла такое решение, чтобы максимально увеличить время на разработку своего нового болида MCL40.

«Мы планируем начать тестирование на второй или третий день, а не в первый, чтобы не быть первыми на трассе. Как известно, в Барселоне можно тестировать три из пяти дней. Такой подход — отказаться от раннего выезда — всегда был нашим основным планом. Из-за множества изменений нам нет необходимости спешить. Мы хотим максимизировать время на разработку, поскольку каждый дополнительный день проектирования повышает производительность. Выезд на трассу раньше, конечно, даст быстрее понять машину, но это также означает более раннее утверждение её дизайна и производства. Таким образом, нам нужно найти баланс между временем на доработки и достижением максимальной результативности», — приводит слова Стеллы издание Motorsport.