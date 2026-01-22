Ферстаппен поделился мыслями о новом регламенте "Ф-1"

«Иногда не мешает что-то изменить» — Макс Ферстаппен о новом регламенте
Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен рассказал, что ему нравились машины последних лет, однако он не против новой эры регламента с 2026 года. Теперь силовые агрегаты Формулы 1 будут состоять на 50% из электрической энергии и 50% энергии от двигателя внутреннего сгорания.
Учитывая самый глобальный масштаб изменений в регламенте в истории, команды уделяли особое внимание этому вопросу в прошлом сезоне. Многие не внедряли какие-либо существенные обновления, чтобы сосредоточиться на новых правилах. Например, Ferrari приняла такое решение уже в конце апреля 2025 года.
«Все знали об изменениях ещё до начала сезона, верно? Так что это не стало неожиданностью. Команда к этому готова, и это тоже своего рода новый вызов. Мне нравились машины последние три года, но в то же время иногда не помешает что-то изменить. Так что да, посмотрим, как всё пройдёт. Работать с Ford — это отличная возможность. Я просто с нетерпением жду начала работы. В гонках тоже есть богатое наследие. Так что да, я думаю, что все сейчас очень хотят начать работу», — сказал Ферстаппен.
