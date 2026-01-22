Ферстаппен поделился мыслями о новом регламенте "Ф-1"

Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен рассказал, что ему нравились машины последних лет, однако он не против новой эры регламента с 2026 года. Теперь силовые агрегаты Формулы 1 будут состоять на 50% из электрической энергии и 50% энергии от двигателя внутреннего сгорания.

Учитывая самый глобальный масштаб изменений в регламенте в истории, команды уделяли особое внимание этому вопросу в прошлом сезоне. Многие не внедряли какие-либо существенные обновления, чтобы сосредоточиться на новых правилах. Например, Ferrari приняла такое решение уже в конце апреля 2025 года.