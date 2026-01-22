Одна команда "Ф-1" может полностью пропустить тесты в Барселоне

На следующей неделе, 26-30 января, в Барселоне стартуют первые закрытые тесты Формулы 1 2026 года – испытания абсолютно новых машин.

© Williams

По информации F1-Insider, Williams может полностью пропустить тесты в Испании из-за серьёзных проблем с шасси: задержки сборки, избыточный вес и неспособность уложиться в лимиты регламента.

Журналист, F1-Insider Ральф Бах сказал: