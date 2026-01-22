Одна команда "Ф-1" может полностью пропустить тесты в Барселоне

Источник: Одна команда может полностью пропустить тесты в Барселоне
На следующей неделе, 26-30 января, в Барселоне стартуют первые закрытые тесты Формулы 1 2026 года – испытания абсолютно новых машин.
По информации F1-Insider, Williams может полностью пропустить тесты в Испании из-за серьёзных проблем с шасси: задержки сборки, избыточный вес и неспособность уложиться в лимиты регламента.
Журналист, F1-Insider Ральф Бах сказал:
«Я всё чаще слышу, что Williams не попадёт на первую тестовую неделю в Барселоне. Говорят, они даже не поедут туда, потому что шасси не соответствует требованиям: весь этот лишний вес – они просто не могут это исправить. Это слухи. Если Williams будет там – значит, не правда. Но если нет – ну, спокойной ночи».
Главное сейчас