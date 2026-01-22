Гонщик Норрис обозначил цель на сезон

Ландо Норрис о защите титула: «Безусловно, это цель. Победа добавляет уверенности»
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис подтвердил, что стремится к сохранению чемпионского титула в предстоящем сезоне, а также поделился мыслями о своем настрое.
«Безусловно, это цель. Безусловно, безусловно. Победа определенно добавляет уверенности. Все люди разные, правда? Нужно найти свой подход, и есть люди, которые уверены в себе больше или меньше. Я никогда не был уверен в себе больше всех. Сейчас уверенности точно прибавилось, определенно. Я из тех людей, которым нужно увидеть, чтобы поверить, но даже я стал увереннее. Мне нужно было увидеть себя на верхней ступени, необходимо было победить, чтобы наконец поверить, что я на это способен. Однако в этом году мне удалось поверить даже раньше, чем я достиг цели. Уже по ходу сезона я почувствовал, что у меня есть все необходимое. Люди вокруг, команда, болид, моя способность выиграть чемпионат. В прошлом году я впервые поверил в себя, и оказалось, что это правильно. Это здорово», – сообщил британец.
Сафонов вернется к тренировкам с командой в ближайшие дни. Вратарь «ПСЖ» сломал руку в финале Межконтинентального кубка в декабре (Sport24)
Ландо Норрис о защите титула: «Безусловно, это цель. Победа добавляет уверенности»
Елена Вайцеховская: «Возвращение Трусовой способно создать сложную психологическую ситуацию для Тутберидзе»
Сафонов вернется к тренировкам с командой в ближайшие дни. Вратарь «ПСЖ» сломал руку в финале Межконтинентального кубка в декабре (Sport24)
Ландо Норрис о защите титула: «Безусловно, это цель. Победа добавляет уверенности»
Елена Вайцеховская: «Возвращение Трусовой способно создать сложную психологическую ситуацию для Тутберидзе»