Ферстаппен первым сядет за руль нового болида Red Bull

Перед сезоном-2026 для команд будет организовано сразу три серии – первая из них пройдет 26-30 в закрытом режиме на трассе в Барселоне. Две последующие будут проходить в Бахрейне в феврале.

Как стало известно, первым за руль болида RB22 на тестах в Барселоне сядет Макс Ферстаппен. Во второй половине дня Ферстаппен должен уступить место Изаку Аджару.

При этом в «Ред Булл» готовы в любой момент внести в график изменения, если того потребуют погодные условия.